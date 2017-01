Calciomercato West Ham, caso Payet: gli 'Hammers' pronti a denunciare il Marsiglia

20/01/2017 11:21

WEST HAM CASO PAYET - Il caso Dimitri Payet non sembra aver fine. Il 29enne esterno offensivo francese è ormai in rotta totale con il West Ham, al punto di aver minacciato di rompersi da solo i legamenti in caso di mancata cessione in questa sessione del calciomercato. I compagni, in tutta risposta, hanno deciso prima di escluderlo da una cena di gruppo, poi lo hanno rimosso dalla chat della squadra. Il club stesso, invece, ha pensato bene di spedirlo ad allenarsi con le formazioni giovanili. Il nodo principale alla partenza del giocatore, resta comunque il prezzo: i londinesi infatti, non intendono lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. Pugno duro quindi e nessuno sconto.

Calciomercato West Ham, il Marsiglia contatta Payet: gli 'Hammers' pensano a denunciare i francesi alla Fifa

Come noto, tra i club maggiormente interessati al 'turbolento' nazionale transalpino, oltre al Chelsea di Antonio Conte (l'Arsenal si ufficialmente è tirato fuori per stessa ammissione del suo manager, Arsene Wenger), c'è anche (e soprattutto) l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. La novità - secondo quanto riportato dall'edizione online del tabloid britannico 'Mirror' - sarebbe che la dirigenza degli 'Hammers' starebbe valutando la possibilità di denunciare l'OM alla Fifa perché avrebbe allacciato contatti direttamente con il calciatore (sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno del 2021) senza passare prima per il club, proprietario del cartellino. Il quadro quindi si complica. In attesa di nuove evoluzioni, quel che salta agli occhi, è come il calciomercato Premier League, non sia più l'isola felice di un tempo: da Costa, passando per Deulofeu, fino appunto a Payet, sono tanti i casi di giocatori intenzionati (o in procinto) di lasciare l'Inghilterra.

F.S.