Calciomercato Napoli, ancora senza soluzione il 'caso El Kaddouri'

20/01/2017 10:49

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Ancora da risolvere la questione El Kaddouri in casa Napoli. Il giocatore è attualmente impegnato in Coppa d'Africa ma, al suo rientro in Italia, potrebbe ritrovarsi con un'altra casacca. E' questa almeno la speranza del Napoli, che sta provando a trovargli una sistemazione.

Nessuna chance di giocare con Maurizio Sarri, soprattutto ora che i nuovi innesti a centrocampo hanno iniziato a integrarsi con gli schemi del tecnico. Stando a quanto riportato da 'Il Mattino' però, il giocatore avrebbe rifiutato la pista Cagliari. Si tenta ora con l'Empoli ma la trattativa sembrava legata al passaggio di Grassi dall'Atalanta, che lo ha però bloccato fino a giugno.

L.I.