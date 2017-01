Calciomercato Chelsea, fissato il prezzo di Begovic: ecco quanto vale

21/01/2017 03:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Dopo Everton e Stoke City, anche il Bournemouth si mette in fila per il portiere del Chelsea, Asmir Begovic. Il manager dei 'Cherries', Eddie Howe - secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Mirror' - avrebbe messo nel mirino il 29enne estremo difensore bosniaco, sotto contratto con i 'Blues' fino al giugno del 2019. Per averlo però, dovrà sborsare 12 milioni di sterline (poco meno di 14 milioni di euro circa, al cambio attuale): questa è infatti la richiesta dei londinesi per il cartellino dell'ex Portsmouth.

F.S.