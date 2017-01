Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: tra Bjarnason e Castro spunta Doumbia

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

20/01/2017 10:33

ESCLUSIVO TORINO DOUMBIA / Nome nuovo in casa Torino per quanto riguarda il centrocampo. La società granata deve fare i conti con le richieste elevate del Chievo per Lucas Castro e nelle ultime ore si è parlato di un possibilie ritorno in Italia di Birkir Bjarnason, ma la pista che porta all'islandese non trova molte conferme. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la dirigenza piemontese sta valutando il profilo di Tongo Doumbia. Il centrocampista del Tolosa viene valutato 2,5 milioni di euro.