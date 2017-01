Lazio, Pippo Inzaghi: "Simone se la gioca con la Juve. Ci fosse stato Bielsa..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/01/2017 10:12

LAZIO INZAGHI / Entrambi i fratelli Inzaghi hanno scelto la carriera da allenatore al termine della carriera calcistica. Se però in campo era Pippo ad avere maggior successo, in panchina a dare il meglio ad oggi è Simone, che sta portando in alto la sua Lazio. Ci ha provato subito col Milan Pippo, riprendendo da dove aveva lasciato. Qualcosa però non è andato nel verso giusto, così, senza perdere di vista il proprio obiettivo, ha dato inizio alla propria gavetta. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Filippo Inzaghi ha parlato di svariati argomenti, a partire dall'impegno della Lazio a Torino contro la Juventus: "Conosco Simone e andrà lì per giocarsela. E' la cosa giusta da fare. Perdere in casa della Juventus è 'normale'. Grazie all'ambiente parti da 1-0 per loro. Servirà un miracolo e la Lazio può ottenerlo".

JUVENTUS - "Pressing? Fosse così semplice mettere in difficoltà la Juve... Ha sempre reagito dopo le sconfitte e non avrà problemi a vincere lo scudetto. Sono amico di Andrea Agnelli, che ha un grande entusiasmo. La società programma bene ogni mossa. So che ha il sogno Champions in testa e glielo auguro".

LAZIO - "Mai segnato a Torino contro la Lazio? Vero. Quando c'era Simone in campo, chiudevo un occhio. Mi sono rifatto a ROma con un gol per lo scudetto del 1998. Per anni c'è stata rivalità tra le due squadre. E' bello vedere che sia tornata a essere una grande sfida".

CLASSIFICA - "Credo l'unico a credere che la Lazio potesse essere così in alto fosse Simone. Era una missione impossibile e l'ha resa possibile. Ci fosse stato Bielsa e avesse fatto questo, parleremmo di un mago. Si fa invece ancora fatica a sottolineare quanto Simone sia bravo. Modello? Si ispira a Mancini ed Eriksson. E' molto legato però anche a Beppe Materazzi, che lo fece esordire in serie A".