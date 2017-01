Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Kessié

20/01/2017 09:53

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / La Roma è tornata alla carica per Franck Kessié, centrocampista dell'Atalanta già corteggiato in passato e nel mirino anche di diversi club inglesi ("Abbiamo un sacco di interessamenti dall’Inghilterra: Arsenal, Chelsea, Manchester United e City, oltre al Liverpool" ha dichiarato l'agente George Atangana nei giorni scorsi). A darne notizia è il 'Corriere dello Sport', che sottolinea però che l'affare in casa Roma troverebbe eventualmente concretezza solo in estate. Per gennaio, la Roma lavora all'acquisto di Hiljemark del Palermo.