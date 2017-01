ESCLUSIVO

Alessio Lento

20/01/2017 09:52

CHIEVO RINNOVO BIRSA / Birsa-Cina, non s'ha da fare. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di una trattativa in stand-by e anche le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it confermano questo scenario. Il Chievo si tiene stretto il trequartista 30enne e rilancia. A fine mercato, infatti, entreranno nel vivo le trattative per un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2019.