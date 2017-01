Calciomercato Roma, Manolas-Inter: che intrigo!

20/01/2017 09:43

MANOLAS INTER / Dopo aver perfezionato in maniera molto furba l'affare Gagliardini, la dirigenza nerazzurra è già proiettata al futuro, quando gli angusti limiti imposti dal 'Fair Play finanziario' non ostacoleranno più le manovre di mercato. Nella serata di ieri, in ottica estiva, il portale greco 'SDNA' ha sganciato un'autentica bomba che potrebbe rivoluzionare il calciomercato Inter e il calciomercato Roma. I due club avrebbero già trovato l'accordo per il passaggio di Kostas Manolas a Milano per una cifra di 42 milioni di euro. Secondo il media ellenico, l'ingaggio proposto al difensore giallorosso lo renderebbe il calciatore greco più pagato della storia del calcio, ma il condizionale è d'obbligo.

Manolas Inter, smentite nerazzurre

Che il 25enne sia l'obiettivo principale di 'Suning' per rinforzare la retroguardia è cosa nota, ma dalla sede interista giungono smentite in merito ad una negoziazione praticamente già perfezionata. A dare alimento alle voci di mercato, concorre sicuramente la trattativa congelata per il rinnovo. Come è noto, l'ex Olympiakos piace molto anche ad Arsenal, Chelsea e Manchester United, ma ad oggi nessuna delle compagini inglesi ha presentato una nuova offerta ufficiale al club capitolino.

D.T.