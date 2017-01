Cronaca, paura e morte a Melbourne durante gli Open d'Australia: auto si lancia sulla folla!

20/01/2017 08:19

CRONACA - Dopo Istanbul, Berlino, Parigi, Bruxelles, è la paura di nuovi attentati terroristici a condizionare la vita del cosidetto 'Occidente'. A complicare il quadro, purtroppo, subentrano a volte episodi altrettanto sconcertanti ma che non hanno nulla a che fare con l'Isis e i suoi seguaci. E' quello

Un episodio ancora misterioso scuote l'Australia, ma la polizia si affretta ad assicurare che non si tratta di terrorismo. Secondo la rete locale '7News' l'auto finita sui pedoni era inseguita da pattuglie della polizia. Gli agenti riferiscono che la situazione e' sotto controllo. Testimoni riferiscono di aver avvertito colpi d'arma da fuoco. Migliaia di persone sono state evacuate dall'area. Le immagini raccolte da alcune testimoni mostrano un'auto di colore marrone scuro girare su se stessa senza meta ad un incrocio. Poi si vedono solo immagini della stessa auto con l'anteriore ed il parabrezza sfondato. Le strade della citta' era piene di poliziotti armati perche' a Melbourne si sta svolgendo il torneo di tennis dell Australian Open. "I paramedici stanno curando diverse persone colpite da una macchina a Bourke Street", ha riferito una fonte del servizio ambulanze della regione di Victoria. La polizia non ha ancora accertato "le esatte circostanze dell'episodio" ma gli agenti hanno comunque chiuso l'area chiedendo alla gente di evitare la zona. Il comandante della polizia: "Si è schiantato di proposito" Il comandante della polizia della regione di Victoria, Stuart Bateson, riferisce il sito '9news', sostiene che l'incidente "non e' un atto di terrorismo. Crediamo che sia collegato ad un accoltellamento avvenuto in precedenza nella parte meridionale della regione di Victoria". Bateson ha comunque sottolineato che l'autista/killer, sotto custodia, "si e' schiantato di proposito contro la folla di pedoni, proseguendo la sua corsa sul marciapiede urtando e trascinando altri pedoni". Testimoni riferiscono che prima di gettarsi con l'auto sui passanti "l'autista ha dato tutto gas da fermo facendo pattinare le ruote (burnout) da cui si e' innalzata una nuvola di fumo per poi sollevare il piede dal pedale del freno e far partire quindi a razzo la vettura contro la folla", riferisce la radio Abc. Tra i 20 feriti ci sarebbe anche un bimbo in tenera eta'.