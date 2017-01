Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Alexis Sanchez: i 25 colpi sul taccuino di Marotta

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/01/2017 07:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS / La 'minaccia' di Beppe Marotta, pronunciata a dicembre, è pronta a tramutarsi in realtà in vista del calciomercato Juventus estivo (o in proiezione ancora più lontana nel futuro): "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo".

La lista degli obiettivi top di calciomercato bianconeri è lunghissima, ma non si escludono sorprese già a gennaio. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Corentin Tolisso, valutato tra i 40 ed i 50 milioni dal Lione, e - come si legge sulle colonne di 'Tuttosport' - ha pronto ll rilancio per averlo già a gennaio: 5 milioni di prestito oneroso, altri 30 per il riscatto in estate e ulteriori bonus.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Alexis Sanchez: tutti gli obiettivi Juve

Tra i pali, i due nomi caldi sono quelli di Gianluigi Donnarumma (Milan) ed Alex Meret (Udinese, in prestito alla Spal).

In difesa spiccano i nomi di Mattia De Sciglio (Milan), Matteo Darmian (Manchester United), Alejandro Grimaldo (Benfica), Sead Kolasinac (Schalke 04).

A centrocampo, i principali obiettivi della Juve sono Tiemoue Bakayoko (Monaco), Mahmoud Dahoud (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka (Schalke 04), Isco e Kroos (Real Madrid), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Nemanja Matic (Chelsea), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Steven N'Zonzi (Siviglia), Adrien Rabiot (Psg), Ivan Rakitic (Barcellona), Corentin Tolisso (Lione), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Infine, in attacco, la Juventus monitora André Silva (Porto), Keita Balde Diao (Lazio), Alexandre Lacazette (Lione), Alvaro Morata (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal).