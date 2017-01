20/01/2017 04:44

ROMA SANSON / Morgan Sanson, neo giocatore dell'Olympique Marsiglia, in un'intervista alla Radio RMC spiega così il no ai giallorossi: "Sento tanto entusiasmo intorno a me. Ho avuto tanti contatti, con Monaco, Roma e Borussia Dortmund, ma sono giovane e credo che restare in Francia fosse la scelta migliore. Ho parlato col tecnico e con i dirigenti e ho capito che dovevo venire qua".

I.T.