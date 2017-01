Calciomercato Roma, inserimento per Hiljemark: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

20/01/2017 00:53

CALCIOMERCATO ROMA/ E' caldo l'asse Roma-Palermo per Oscar Hiljemark, centrocampista svedese finito nel mirino della Roma. Come raccolto da Calciomercato.it, la trattativa per portare il calciatore alla Dinamo Kiev era in fase molto avanzata, ma l'inserimento dei giallorossi ha cambiato le carte in tavola. In giornata c'è stato anche un contatto tra i dirigenti capitolini e l'agente del giocatore rosanero: la Roma accelera e prova a chiudere presto per regalare a Spalletti un rinforzo a centrocampo.

E.T.