Calciomercato Roma, Carnevali su Defrel: "Non vogliamo venderlo. Acerbi..."

20/01/2017 00:45

CALCIOMERCATO ROMA/ Continua il pressing della Roma su Defrel. In serata, il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali, ha parlato così dell'interesse dei giallorossi nei confronti dell'attaccante: "Dalla Roma direttamente non ci è arrivato nulla e in ogni caso noi non vogliamo venderlo in questa sessione perché non vogliamo indebolire la squadra - ha spiegato ai cronisti presenti all'ATA Hotel di Milano - Era arrivata un'offerta del Leicester per Acerbi ma l'abbiamo rifiutata, casomai faremo qualcosa in entrata ma in prospettiva".

S.F.