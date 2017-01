21/01/2017 04:30

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Il mercato in entrata dell'Inter sembra ormai concluso, con Ausilio chiamato a risolvere la questione esuberi. Stando a quanto riportao da 'Sky Sport', l'Hull City sarebbe in pressing per Andrea Ranocchia.

Non sarebbe questa la pista preferita dal calciatore ma il club vorrebbe provare a chiudere nei prossimi giorni. Nelle prossima ore l'entourage del difensore sarà in Inghilterra per discuterne.

L.I.