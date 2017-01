Roma-Sampdoria, Puggioni e la Cina: "Esistono storie di calcio..."

20/01/2017 00:16

ROMA SAMPDORIA/ Christian Puggioni è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' al termine del match di Coppa Italia che ha visto la Sampdoria perdere in casa della Roma: "I giallorossi ci hanno messo in difficoltà ma sono passati in vantaggio su un nostro disimpegno e poi è diventato tutto complicato - ha dichiarato il portiere blucerchiato - Viviano sarà sempre il titolare? Lui è il primo portiere, bisogna dargli tempo per recuperare e quando lo farà, non sarà un problema per la Sampdoria".

'FUGA CINESE' - "Nella vita credo che ognuno percorra quelli che sono i suoi valori, i suoi istinti o le sue necessità. Chi fa questo lavoro sa che dovrà allontanarsi dalla sua famiglia e sa che questi sacrifici saranno ricambiati da un ritorno economico. Probabilmente per un ragazzo sudamericano giocare in Italia o in Cina non cambia molto. Io ho avuto la fortuna di giocare in Italia, ho avuto la fortuna di ritornare nella mia città e ho avuto la fortuna di portare i miei figli nello stadio dove sono cresciuto. Esistono le storie della Cina e delle storie che fanno bene al calcio".

S.F.