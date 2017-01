Roma-Sampdoria, Mario Rui: "Lotta al titolo? Spinta in più. Spalletti-Sarri? Vi dico la mia"

19/01/2017 23:56

COPPA ITALIA ROMA SAMPDORIA MARIO RUI / Al termine della sfida di Coppa Italia, vinta dalla Roma sulla Sampdoria, Mario Rui ha parlato ai microfoni della 'Rai': "Era da tanto che non giocavo e sono soddisfatto. Mi sono accorto però che a volte potevo dare di più".

TROFEO - "Non so se è l'anno giusto per un trofeo. La squadra prova a dare il massimo, con continuità di risultati. Alla fine poi faremo i conto".

LOTTA SCUDETTO - "Si, è la prima volta che gioco in una squadra che lotta per il titolo. E' una grande spinta. In altre piazze si lottava per la salvezza e in certi casi vale il titolo".

NAZIONALE - "Ci spero. Rappresentare il mio paese è un sogno e un orgoglio. Prima però penso alla Roma".

SPALLETTI-SARRI - "E' difficile parlare di differenze. Dico invece cosa li accomuna, ovvero la voglia di vincere e imporre il proprio gioco in campo".

L.I.