ZONA MISTA - Roma-Sampdoria, El Shaarawy: "Non vogliamo porci limiti"

Andrea Corti (@cortionline)

20/01/2017 00:05

ROMA SAMPDORIA/ Dopo aver messo a segno uno splendido gol in pallonetto nel 4-0 rifilato dalla Roma alla Sampdoria in Coppa Italia, Stephan El Shaarawy è intervenuto nella zona mista dello Stadio 'Olimpico' per commentare il match: "Siamo consepevoli di essere una grande squadra e non vogliamo porci dei limiti - ha spiegato l'attaccante giallorosso ai microfoni dei cronisti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - Spalletti? Ci trasmette una voglia incredibile. Nel primo tempo abbiamo fallito qualche occasione, poi nel secondo siamo stati bravi a chiudere la partita con l'atteggiamento giusto. Siamo contenti per la continuità che diamo alle prestazioni e alle vittorie. Avere il pubblico a favore ci aiuta, se ci fosse anche la curva sarebbe anche più facile. Abbiamo vinto due volte in trasferta, non dobbiamo porci limiti. C'è molta più consapevolezza, ma dobbiamo andare passo per passo. I nostri obiettivi sono andare avanti in Coppa Italia, Europa League e avvicinare il più possibile la Juventus. C'è tanto di Spalletti, quasi tutto: da quando è arrivato ha trasmesso una voglia incredibile di vincere e noi lo seguiamo molto".