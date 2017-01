Roma-Sampdoria, Giampaolo: "Non digerisco il risultato. Obiettivi? Settimo posto"

19/01/2017 23:35

COPPA ITALIA ROMA SAMPDORIA GIAMPAOLO / Al termine della sfida di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati, Giampaolo, ha parlato della sfida persa contro i giallorossi: "E' un risultato che fatico a digerire. - ha dichiarato ai microfoni 'Rai' - Avremmo potuto fare meglio, risultando decisivi sotto porta. La squadra ha fatto anche bene ma nei momenti decisivi la Roma ha fatto la differenza".

COSA MANCA - "Dobbiamo ancora crescere in esperienza. Quella la guadagni soltanto sul campo, giocando".

OBIETTIVO - "Poniamo le basi per poter far meglio. Deve arrivare dal settimo posto in poi. L'obiettivo è potersela giocare in stagione":

MURIEL - "E' in grado di crearsi delle chance per le sue qualità. Credo debba trovare maggior cattiveria negli ultimi metri. Stiamo lavorando su questo. E' un valore aggiunto per noi".

L.I.