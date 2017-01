Roma-Sampdoria, Spalletti: "Potevamo fare meglio. Rinnovo? Non conta nulla..."

19/01/2017 23:24

COPPA ITALIA ROMA SAMPDORIA SPALLETTI / Al termine della sfida vinta contro la Sampdoria in Coppa Italia, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni 'Rai' della sua Roma: "Abbiamo dato seguito a quanto fatto in questo periodo. Oggi non c'è da avere tantissimo entusiasmo. Oggi la Sampdoria ci ha pressato e ha fatto girare palla. Ci ha messo in difficoltà e noi abbiamo dovuto aspettare la fine del primo tempo per riprenderci".

MARIO RUI - "Ha fatto bene, anche se non è stato cercato nella maniera giusta".

NAINGGOLAN - "E' di una pasta diversa rispetto agli altri. Sa stare in tutte le posizioni del campo. Ha bisogno di spazio e deve seguire l'istinto, altrimenti ha difficoltà".

DZEKO - "E' un giocatore fortissimo e, lo dico a tutta la squadra, non ci si deve accontentare. Lui è un grande atleta, bello da vedere".

DIFESA - "E' importante aver recuperato giocatori come Rudiger. Juan Jesus è cresciuto e stasera ha fatto uno straordinario recupero di Muriel. Con loro sono cresciuti anche altri calciatori, come Fazio, che ora comanda la linea difensiva. In questa fase è la squadra a funzionare".

RINNOVO - "La mia situazione non conta nulla. Chi vince le partite poi sono i calciatori".

LAZIO - "Può impensierire tutti. Simone Inzaghi ha fatto un buon lavoro e merita i complimenti. Torino? Può fare risultato anche contro la Juventus".

L.I.