Calciomercato Roma, sorpresa Hiljemark: si tratta con il Palermo

19/01/2017 23:10

CALCIOMERCATO ROMA/ Novità importanti sul calciomercato Roma nella sera in cui i giallorossi hanno strapazzato la Sampdoria in Coppa Italia. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il club capitolino è piombato su Oscar Hiljemark del Palermo, finito da tempo nel mirino dell'Atalanta. Il pressing giallorosso è forte, le due società stanno trattando per chiudere nelle prossime ore il trasferimento del centrocampista svedese alla corte di Luciano Spalletti.

S.F.