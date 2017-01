Roma-Sampdoria, Juan Jesus: "Se non prendiamo gol, possiamo far male con quest'attacco"

19/01/2017 22:54

COPPA ITALIA ROMA SAMPDORIA JUAN JESUS / La Roma ha superato il turno di Coppa Italia contro la Sampdoria, battuta col netto risultato di 4-0. Sugli scudi Nainggolan, autore di una doppietta.

La difesa non viene perforata stasera e di questo ha parlato Juan Jesus, centrale di Spalletti, ai microfoni 'Rai': "Lavoriamo tantissimo sulla difesa. Se non prendiamo gol possiamo far male agli avversari col nostro attacco. Ora testa al Cagliari. Sarà una gara difficile".

L.I.