PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-SAMPDORIA: Nainggolan al top, Budimir evanescente

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

19/01/2017 22:54

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-SAMPDORIA PROMOSSI E BOCCIATI – La Roma supera agevolmente l’ostacolo Sampdoria in Coppa Italia. Merito di Radja Nainggolan, che apre le danze con un tiro al volo e le chiude di testa, ma anche di El Shaarawy e Dzeko, che con i loro sigilli annichiliscono le resistenze doriane. Prestazione sublime anche di De Rossi, che orchestra il gioco con maestria affiancato da un Paredes in grande spolvero. Non può nulla la Samp, che con Budimir fallisce una delle poche occasioni di riaprire un barlume di speranza. Male anche Cigarini, risucchiato dai centrocampisti di casa.

ROMA

Alisson 6 – Qualche brivido corso ma non per sua colpa. Ordinaria amministrazione per tutta la gara.

Rudiger 6 – Ci mette spesso il fisico per avere la meglio sugli attaccanti blucerchiati. E’ attento a chiudere gli spazi senza farsi sorprendere, anche se Muriel lo preoccupa ad inizio gara.

Fazio 5 – Soffre la velocità di Muriel sin dall’inizio. E’ lento e impacciato quando si tratta di inseguire, ma gli gira bene perché il colombiano colpisce il palo nei primissimi minuti di gioco. Troppo molle anche nella ripresa, ma anche in questo caso Budimir lo grazia sotto porta.

Juan Jesus 6,5 – Gioca bene, interpretando la partita con personalità e sicurezza. Rimedia anche a qualche sbavatura di Fazio e contiene Muriel con intelligenza, anche sullo scatto.

Bruno Peres 6,5 – Spinge molto sulla corsia di destra ma non è mai straripante. Mette in mezzo un buon numero di palloni e costringe comunque Dodò sulla difensiva.

De Rossi 7 – In mezzo al campo orchestra il gioco come meglio crede, grazie a frequenti giocate di prima intenzione che spesso smarcano i compagni. Solita partita di qualità e sostanza per il capitano giallorosso.

Paredes 6,5 – Colpisce la traversa a metà primo tempo con una conclusione al volo pazzesca da fuori area. Un’altra botta da fuori viene respinta da Puggioni poco dopo. Ha il piede caldo e forse meriterebbe di vedere il suo nome fra i marcatori. Ottima anche l’interpretazione in fase difensiva.

Mario Rui 6 – Si sovrappone spesso ad El Shaarawy sull’out di sinistra, permettendo al faraone di accentrarsi per provare la conclusione o il passaggio smarcante. II cross però devono essere più intraprendenti. Dal 78’ Emerson s.v.

Nainggolan 8 – Segna un gol da cineteca, approfittando di un controllo infelice di Silvestre e scaraventando al volo il pallone in rete con un gran tiro da fuori. Poco dopo serve ad El Shaarawy un pallone delizioso per il raddoppio fallito, e al 90’ fa in tempo a firmare il poker di testa. Il belga è in una condizione straordinaria, sicuramente l’arma in più di questa Roma.

El Shaarawy 7 – Un primo tempo fra luci e ombre, in cui avvia l’azione del vantaggio ma si divora pure un rigore in movimento sullo splendido tacco di Nainggolan. Nella ripresa invece si scatena, suggerendo a Dzeko l’assist del raddoppio e firmando con un gran pallonetto il tris. Dal 66’ Perotti 6,5 – Sfiora il gol del poker con la solita giocata a rientrare dall’esterno che frutta un tiro a giro. Il pallone esce di un nulla. Serve a Nainggolan l’assist del poker finale.

Dzeko 7 – Poche volte nel vivo della manovra durante il primo tempo, si riscatta alla prima occasione utile nella ripresa bruciando la difesa blucerchiata sull’assist di El Shaarawy e fulminando Puggioni per il raddoppio. La giocata che favorisce il tris di El Shaarawy è da antologia. Si riscatta dopo le critiche di Udine. Dal 63’ Totti 6 – Il capitano ci prova due volte a trovare la personale marcatura, ma Puggioni respinge le sue conclusioni. Partita già chiusa da un pezzo al suo ingresso.

All. Spalletti 7 – La sua Roma gioca un ottimo calcio e mette alle corde la Sampdoria. La situazione di gioco rimane sempre la stessa anche nel secondo tempo, quando cambia gli interpreti dalla trequarti in su. Gli esterni d’attacco si accentrano spesso mettendo in apprensione la retroguardia ospite.

SAMPDORIA

Puggioni 6,5 – Si oppone bene alla botta da fuori di Paredes nel primo tempo, mentre la traversa lo salva ancora sul tiro del centrocampista giallorosso. Ma deve arrendersi al bolide di Nainggolan, al tiro ravvicinato di Dzeko e al pallonetto di El Shaarawy. Molto bravo nel mettere in corner una conclusione dello stesso Dzeko al 58’.

Bereszynski 5 – Messo all’angolo dalle sovrapposizioni di Mario Rui, segue sempre i movimenti del terzino giallorosso lasciando il via libera ad El Shaarawy per accentrarsi.

Silvestre 5 – Quando viene schiacciato dai portatori di palla giallorossi va in difficoltà. E infatti intercetta male un pallone di El Shaarawy concedendo a Nainggolan il tiro del vantaggio capitolino.

Regini 5 – Il meno peggio della retroguardia ligure. Ci mette qualche pezza, ma è ovvio che alla lunga anche lui concede qualcosa. Come la distrazione sul 4-0 di Nainggolan.

Dodò 5 – Impalpabile l’ex giallorosso. Bruno Peres fa paura palla al piede, e lui resta guardingo ad attendere le discese del terzino giallorosso. Tuttavia senza opporre troppa resistenza. Dal 78’ Pavlovic s.v.

Linetty 5 – A centrocampo corre a vuoto. De Rossi gioca sempre di prima e lui può mordere poco. Dal 68’ Praet 5,5 – Entra a gara già ampiamente compromessa e combina poco.

Cigarini 4,5 – De Rossi è il padrone della zona nevralgica del campo. Inventa poco o nulla, sovrastato da Paredes e dai ritorni di Nainggolan.

Djuricic 5 – Ci sarebbe voluto molto più coraggio per creare problemi ad una Roma solida e compatta. Mancano gli inserimenti con e senza palla, e la manovra ne risente del mancato supporto dei centrocampisti.

Bruno Fernandes 6 – Prova a creare qualcosa sulla trequarti servendo ai compagni qualche buon pallone, che però non viene sfruttato. Il migliore dei suoi, in virtù di qualche barlume di luce concesso.

Muriel 5,5 – Pronti via colpisce il palo bruciando Fazio in velocità. Il colombiano sembra irresistibile anche per la difesa della Roma, che però col passare dei minuti prende le misure e lo limita molto nelle sue scorribande in contropiede.

Budimir 4,5 – Dovrebbe far rifiatare la squadra dalla pressione romanista, ma riesce a difendere poche volte il pallone. Trova la corsa di Muriel a sostegno una sola volta, quando vince il suo unico duello aereo con la difesa della Roma. Per completare l’opera si divora la rete che avrebbe potuto riaprire i giochi al 60’. Dal 63’ Schick 5,5 – Anche lui entra a gara già indirizzata, quando la Samp attacca di rado e senza la giusta convinzione.

All. Giampaolo 5 – L’atteggiamento voglioso e aggressivo della sua squadra si sgretola alla rete del vantaggio di Nainggolan. Troppo debole mentalmente questa Samp, la Roma la sovrasta anche sulpiano mentale.

Arbitro: Calvarese 6,5 – Partita tutto sommato tranquilla, come dimostrato dall’assenza di cartellini estratti. La dirige senza interrompere mai il gioco in modo fiscale, anche perché i giocatori non commettono falli cattivi.

TABELLINO

Roma-Sampdoria 4-0

Roma (3-4-1-2): Alisson; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui (dal 78’ Emerson); Nainggolan; El Shaarawy (dal 66’ Perotti), Dzeko (dal 63’ Totti). A disp.: Lobont, Strootman, Manolas, Seck, Gerson, Vermaelen, Szczesny. All. Spalletti.

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Dodò (dal 78’ Pavlovic); Linetty (dal 68’ Praet), Cigarini, Djuricic; Bruno Fernandes; Muriel, Budimir (dal 63’ Schick). A disp.: Tozzo, Pedro Pereira, Quagliarella, Skriniar, Krapikas, Amuzie, Torreira. All. Giampaolo.

Marcatori: 39’ Nainggolan (R), 48’ Dzeko (R), 61’ El Shaarawy (R), 90’ Nainggolan (R)

Arbitro: Gianpiero Calvarese (Sez. di Teramo)

Ammoniti:

Espulsi: