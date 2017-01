19/01/2017 22:27

CALCIOMERCATO ARSENAL/ Per Mertesacker giocherà un'altra stagione con la maglia dell'Arsenal: ad annunciarlo è stato il manager dei 'Gunners' Arsene Wenger in conferenza stampa. "Non c'è stata alcuna trattativa - ha spiegato Wenger - c'era un'opzione per prolungare di un anno il contratto di Mertesacker e l'abbiamo esercitata".

S.F.