19/01/2017 21:46

NEWS BAYERN MONACO/ Un video di Xabi Alonso pubblicato su 'Instagram' è diventato virale su tutti i social network. Il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, seduto su una sedia in mezzo al campo, si mette a palleggiare in 'scioltezza' mentre legge un libro. Un pezzo di bravura apprezzato dai tifosi di ogni angolo del pianeta che non hanno perso occasione per fare i complimenti all'ex Real Madrid.

S.F.