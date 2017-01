Calciomercato Roma, si continua a lavorare per Defrel: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

19/01/2017 19:00

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / La Roma è a caccia di un rinforzo per il proprio reparto offensivo e ha ormai da tempo individuato il nome adatto. Si tratta di Defrel del Sassuolo, che ha saputo mettersi in mostra quest'anno alla corte di Di Francesco, con uno score di 10 reti e 5 assist complessivi, tra campionato e Coppe.

Il Sassuolo ha di recente sottolineato come non ci siano possibilità di cessione in questa sessione invernale. Da Squinzi a Carnevali, il concetto ribadito è che il calciatore è utile al club e che dovrà adeguarsi alla volontà della società. Tutto rimandato a giugno dunque, con il giocatore valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, o quasi. Spalletti ne ha ben parlato in conferenza stampa e, stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa non si è arenata.

Il procuratore del giocatore continua infatti a lavorare con il club neroverde per trovare una possibile soluzione. Tra i suoi assistiti c'è anche il giovane Pellegrini, che potrebbe rappresentare un'utile pedina per sbloccare la situazione. Tentativi di convincimento che avranno di certo tempi non brevissimi e soltanto nei prossimi giorni si potrà sapere se entrambe le parti in causa saranno riuscite ad accordarsi.

L.I.