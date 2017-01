19/01/2017 21:07

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ José Mourinho è pronto a far spendere al Manchester United un'altra cifra 'shock' dopo l'acquisto di Paul Pogba per quasi 120 milioni di euro. Stando a quanto riferito dal 'Sun', la prossima estate l'obiettivo dello 'Special One' sarà Bernardo Silva del Monaco, per il quale il manager dei 'Red Devils' sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra 'monstre' di 81 milioni di euro.

S.F.