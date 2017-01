Milan, Donnarumma: "L'Europa è il primo obiettivo. Rigori? Ecco a cosa penso"

19/01/2017 20:28

MILAN DONNARUMMA / Nonostante la giovane età Donnarumma è già uno degli giocatori più rappresentativi di questo Milan, che di lui non potrebbe fare a meno in questa fase. Per questa ragione creano tanta agitazione tra i tifosi le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano. Ospite negli studi di 'Milan Tv', il portiere di Vincenzo Montella ha affrontato svariati argomenti, a partire dal Napoli, prossima avversaria a 'San Siro': "Ci stiamo preparando al meglio. Vogliamo recuperare punti e speriamo di fare una bella partita. Allo stadio ci saranno anche i miei genitori. Napoli? E' sempre emozionante affrontarlo".

NAPOLI - "Dalle mie parti i tifosi milanisti sono tanti. Mi fa piacere renderli orgogliosi. Tra di loro c'è poi anche la mia famiglia, che è milanista".

RIGORI - "E' tutto frutto del lavoro svolto. In allenamento ripeto tutto ciò che accade in partite. Devo ringraziare però mister Magni. Quando poi arriva il momento provo a capire dove il giocatore possa scegliere di calciare. Paura? Non so se incuto timore a chi calcia. Magari è perché sono alto e occupo tutta lo spazio".

SUPERCOPPA - "Qualcosa di straordinario. Una vittoria del gruppo, che aveva tanta voglia di un successo".

KHEDIRA - "Certi gesti mi vengono naturali. E' qualcosa che non spieghi, come quella parata a 'San Siro'. Sentire quel boato dopo la parata è indescrivibile".

NAZIONALE - "Nella mia prima partita mi sono emozionato durante l'inno. Il pubblico mi ha poi accolto bene quando sono entrato".

OBIETTIVI - "Voglio tornare in Europa. Questo è il primo obiettivo della nostra stagione. Paura? In alcuni momenti ti senti in difficoltà. Cerco però di restare concentranto, dando tranquillità alla squadra".

GIOCO DI PIEDI - "A Frosinone sono andato in difficoltà l'anno scorso. Occorre migliorare in tutto e su questo sono cresciuto tanto. Quando l'avversario ti viene incontro e hai palla tra i piedi, il dribbling può capitare. Nel calcio di oggi saper giocare di piede è fondamentale. In questo provo a imitare Neuer, che spesso inizia l'azione".

L.I