Calciomercato Juventus, Marotta può sorridere: pioggia di milioni dal Bayern

19/01/2017 19:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN RUMMENIGGE / Il Bayern Monaco riscatterà Coman: buona notizia per la Juventus che vedrà entrare nelle proprie casse i 21 milioni di euro previsti dall'accordo siglato due stagioni da. E' Karl-Heinze Rummenigge ad annunciare in alcune dichiarazioni alla 'Bild' l'intezione di esercitare il diritto di riscatto per l'esterno francese. In un'anticipazione dell'intervista che uscirà domani, il dirigente bavarese spiega: "Abbiamo tempo fino ad aprile per far valere l'opzione. Ci stiamo prendendo il nostro tempo, ma siamo totalmente convinti del giocatore. Certo la scorsa stagione è andata meglio di questa, dove ha avuto anche degli infortuni. Ad oggi, l'intenzione è di riscattarlo".

B.D.S.