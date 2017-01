Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: le ultime su Rakitic

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

19/01/2017 19:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Alla ricerca di un vero 'top player' per il centrocampo, la dirigenza bianconera non ha intenzione di farsi prendere dalla fretta e continua a vagliare alcune piste prestigiose. Uno dei profili di maggior fascino per il calciomercato Juventus è quello di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato sta vivendo un periodo difficile, che dura ormai da più di un mese, durante il quale Luis Enrique lo ha spesso fatto accomodare in panchina. Nonostante ciò, l'ex Siviglia rimane un idolo della tifoseria del Barcellona che durante la gara con il Las Palmas gli ha tributato un'ovazione da brividi al momento del suo ingresso in campo al posto di André Gomes. La sua professionalità e le sue indiscusse qualità tecniche avevano fatto breccia anche nel cuore dei tifosi del Siviglia e non a caso il 28enne è stato l'unico capitano straniero del club andaluso dopo Maradona.

Rakitic Juventus, ultime e retroscena

Anche grazie al gol realizzato nella finale di Champions contro la Juve, Rakitic è uno dei giocatori più amati del Barça e, anche per questo, è molto felice in Catalogna. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ad oggi non esiste nulla di concreto con il club bianconero o con il Manchester City, nulla che vada al di là di una mera richiesta di informazioni. L'unica offerta ufficiale giunta ad oggi sulla scrivania del calciatore è quella per un rinnovo contrattuale a lunghissimo termine.