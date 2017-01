Calciomercato Milan, Galliani: "Inviata ultima offerta per Deulofeu". I dettagli

19/01/2017 18:32

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI DEULOFEU / Ultima offerta del Milan per Deulofeu: è Adriano Galliani, amministratore delegato rossonero, a svelare il nuovo tentativo per l'esterno dell'Everton. Intercettato dai cronisti all'esterno di Casa Milan, Galliani ha spiegato: "Abbiamo fatto una nuova offerta per Deulofeu: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo avanti, speriamo sia accettata. Ho inviato poco fa la mail con l'ultima e definitiva offerta: ora aspettiamo la risposta dell'Everton".

Come raccontato da Calciomercato, l'Everton ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Deulofeu e l'ultima offerta del Milan potrebbe portare alla fumata bianca.