Schalke, infortuno Rahman: il comunicato UFFICIALE

19/01/2017 18:17

SCHALKE RAHMAN INFORTUNIO / Ancora un infortunio in coppa d'Africa: dopo Lemina, è la volta di Baba Rahman, 21 difensore ghanese, dover rinunciare alla competizione per un problema fisico. Questa volta l'infortunio appare molto serio: come riportato dal comunicato ufficiale diffuso dalla federcalcio del suo paese, il calciatore ha riportato la rottura del menisco con lesione del legamento crociato anteriore. Rahman, di proprietà del Chelsea, farà ora ritorno in Germania per farsi visitare anche dallo staff dello Schalke, squadra nella quale milita in prestito, e si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

B.D.S.