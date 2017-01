Alessio Lento (@lentuzzo) / B.D.S.

19/01/2017 17:57

CALCIOMERCATO BOLOGNA FLOCCARI SPAL / Sergio Floccari si appresta a diventare un calciatore della Spal: l'accordo per il trasferimento dell'attaccante del Bologna è stato trovato e l'affare è in dirittura d'arrivo. Come raccolto da Calciomercato.it, il 35enne firmerà un contratto di un anno e mezzo con la società di Ferrara.