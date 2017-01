Calciomercato Milan, incontro con il Napoli per Gabbiadini

19/01/2017 18:09

GABBIADINI MILAN / In casa Napoli, continua a tenere banco il futuro di Manolo Gabbiadini. Nonostante l'ipotesi Premier League resti la più concreta al momento, diverse squadre stanno pensando di inserirsi. L'attaccante piace da tempi non sospetti al Milan e, secondo quanto riporta 'Radio Crc', ci sarebbe già stato un incontro tra Mirabelli e Giuntoli per parlare dell'ex Sampdoria. Per aggirare l'alta valutazione data dai partenopei al calciatore, il management rossonero dovrà tuttavia convincere la proprietà cinese a dare il via libero ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

D.T.