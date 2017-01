19/01/2017 17:48

MANCHESTER CITY KEYLOR NAVAS / Arrivato al Manchester City per la sua capacità di giocare la palla con i piedi, Claudio Bravo ha fatto più danni della grandine in questa prima parte di stagione. In Inghilterra c'è già chi parla di un possibile addio a fine anno e, secondo il 'Manchester Evening News', Pep Guardiola avrebbe già in mente il nome del sostituto: Keylor Navas del Real Madrid.

