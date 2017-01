Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO agente Cigarini: "Non è scontato che lasci Genova"

ESCLUSIVO

19/01/2017 17:13

CALCIOMERCATO SAMPDORIA ESCLUSIVO CIGARINI - Ancora nessuna novità sul futuro di Luca Cigarini, per il quale si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento al Sassuolo di Eusebio Di Francesco. A confermarlo in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, è lo stesso agente del 30enne centrocampista della Sampdoria (contratto fino al giugno del 2019), Giovanni Bia: "Per ora non ci sono novità. I contatti con la dirigenza della Samp sono costanti. All'inizio della prossima settimana, ci sentiremo di nuovo telefonicamente e faremo il punto. Ad oggi non è assolutamente scontato che Luca lasci Genova: il giocatore si muoverà soltanto se gli veranno prospettate offerte di un certo livello, altrimenti resterà in blucerchiato per giocarsi il posto in campo".

F.S.