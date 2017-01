Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO agente Mattiello: "Domani incontrerò Marotta e..."

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

19/01/2017 17:04

CALCIOMERCATO JUVENTUS ESCLUSIVO MATTIELLO - Pescara ed Hellas Verona sperano di poter mettere a segno il colpo Federico Mattiello durante la presente finestra invernale del calciomercato. Il 21enne eclettico esterno della Juventus (può giocare infatti sia a destra che a sinistra, tanto in difesa quanto a centrocampo), legato ai bianconeri da un contratto fino al giugno del 2019, potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di avere altrove maggiori chance di scendere in campo. 'Delifini' e 'Scaligeri' vorrebbero averlo in prestito fino alla fine della stagione: ora sta alla dirigenza della 'Vecchia Signora' decidere se privarsi del giocatore o meno.

Per capire quale sia la situazione e le possibili evoluzioni della stessa, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l'agente dell'ex Chievo, Andrea Pastorello.



"Domani incontrerò la Juventus e faremo un punto della situazione - ha sottolineato Pastorello in esclusiva ai nostri microfoni - Ci sono tante squadre di Serie A e non solo, interessate a Federico. Ad oggi, io non ho avuto alcun input dai bianconeri circa la volontà di muovere il ragazzo. Se posso esprimere un giudizio puramente personale, per me sarebbe meglio restasse a Torino. Comunque, di concerto con la società, valuteremo tutte le opzioni e faremo la scelta migliore, tanto per Mattiello quanto per la Juve stessa".