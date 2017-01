Calciomercato, niente più isola felice: da Costa a Payet, bye bye Premier

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

19/01/2017 16:54

CALCIOMERCATO INGHILTERRA ADDIO PREMIER / E' la patria del calcio, ma anche del calciomercato: la Premier League è il campionato in cui tutti dicono di voler giocare, ma una volta che il sogno diventa realtà non sempre è facile resistere. Sarà (anche) per questo che dall'Inghilterra sono tanti i calciatori con le valigie in mano pronti a tornare sulla 'terraferma'. Il caso più eclatante del calciomercato estero di gennaio è quello di Dimitri Payet, talento ribelle del West Ham: lo vuole il Marsiglia e lui vuole mettersi agli ordini di Rudi Garcia tanto da minacciare di rompersi il ginocchio se non sarà accontentato.

E sempre in tema di follie ci sono quelle che dalla Cina sarebbero pronti a fare per Diego Costa: il rapporto con Conte non è dei migliori, ma il Chelsea a gennaio non cederà l'attaccante spagnolo. Il problema è il rinnovo con la trattativa al momento bloccata anche dai 15 milioni all'anno che chiede il calciatore. Resterà in Premier anche Feghouli, a lungo corteggiato dalla Roma: il West Ham ha deciso di non privarsene visto la rottura con Payet.

Calciomercato, Deulofeu e gli altri: la Serie A compra in Premier

Destino diverso, invece, quello di Deulofeu e Depay, entrambi destinati a lasciare la Premier League: per l'attaccante del Manchester United è ormai fatto il trasferimento al Lione tanto che il calciatore è già in Francia e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Più complicata la situazione dell'eterno dell'Everton: il Milan vuole Deulofeu e i 'Tofees' hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Chissà se arriverà mai quella per il rinnovo con l'Arsenal di Wilshere, in scadenza a fine stagione: la Roma, dopo i corteggiamenti estivi, è tornata alla carica e spera di poter approfittare anche dello stallo sul prolungamento. Alla finestra c'è anche il Milan. Tornando ai giallorossi, la società capitolina ha fatto anche un sondaggio per Nkoudou, esterno del Tottenham, utilizzato con il contagocce da Pochettino.

Situazione simile quella del centrocampista del Liverpool Lucas Leiva, nelle scorse settimane dato vicino all'Inter: Klopp lo ha schierato appena 3 volte da titolare in campionato, l'ultima a inizio dicembre. Per lui sembra il momento di dire bye bye alla Premier League ma a quanto pare è in buona compagnia.