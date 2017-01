Calciomercato Manchester United, agente Shaw: "Sono arrabbiato. Ecco cosa vuole Luke"

20/01/2017 01:30

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Josè Mourinho avrebbe già dato il via libera alla sua cessione. Ma Luke Shaw non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il Manchester United. A confermarlo, ai microfoni di 'IBTimes UK', è direttamente l'agente del 21enne esterno sinistro inglese, Jonathan Barnett: "Luke è felice al Manchester United e da quel che mi risulta, anche il club è felice di averlo in squadra. Sono arrabbiato nel sentire di questi rumors che vorrebbero che Shaw lasciasse i 'Red Devils'".

F.S.