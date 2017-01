Calciomercato Pescara, ESCLUSIVO: Pazdan rifiuta la proposta

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

19/01/2017 16:35

CALCIOMERCATO PESCARA PAZDAN / Niente Serie A per Michal Pazdan. Almeno non a queste condizioni. Il 29enne difensore polacco, protagonista di un buon Europeo con la sua Nazionale, già in estate era stato corteggiato in Italia dal Torino. In questa sessione invernale, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è stato invece il Pescara a corteggiarlo. Ma la proposta economica degli abruzzesi è stata ritenuta insufficiente. Il giocatore, peraltro, non gradirebbe trasferirsi in un club a serio rischio retrocessione, preferendo restare al Legia Varsavia e giocarsi i sedicesimi di finale di Europa League oltre alla possibilità di rivincere il campionato polacco a meno che non sia una società importante a volerlo acquistare.