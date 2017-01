Calciomercato Arsenal, Wenger respinge Payet: "Non ne abbiamo bisogno!"

19/01/2017 15:57

CALCIOMERCATO ARSENAL PAYET - Dimitri Payet è ormai al centro di un vero e proprio caso. La rottura col West Ham è totale, al punto che il giocatore è arrivato a minacciare di rompersi da solo i crociati in caso di mancata cessione. Di tutta risposta, la dirigenza degli 'Hammers' lo ha spedito ad allenarsi con i ragazzini.

Tutta questa situazione, chiaramente, non fa che alimentare le voci di calciomercato intorno al nazionale transalpino, che però il West Ham - nonostante tutto - non intende svendere: per lui infatti, la dirigenza del club chiede una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Tra gli ultimi club accostati al giocatore, oltre alla Juventus, al Marsiglia (dove il giocatore ha giocato proprio prima di sbarcare in Premier League) e al Chelsea di Antonio Conte, c'è anche l'Arsenal del connazionale, Arsene Wenger. Lo stesso allenatore dei 'Gunners' però, ha allontanato l'ipotesi Payet in conferenza stampa: "Payet è un giocatore di valore ma non abbiamo bisogno di uno col suo proflio, avendo già tanti calciatori creativi in squadra. Molti possono ricoprire qui la sua stessa posizione in campo".

F.S.