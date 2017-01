Calciomercato Milan, Koeman saluta Deulofeu: "Giusto che vada a giocare"

19/01/2017 15:39

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU KOEMAN / Koeman dà il via libera alla cessione di Deulofeu: il tecnico dell'Everton in conferenza stampa ha parlato della possibilità di cedere l'esterno spagnolo, seguito dal Milan.

"Ho parlato con Deulofeu oggi - le parole del manager olandese - , è una situazione difficile per il calciatore. Se si trova una soluzione affinché lui vada a giocare, non è un problema. La decisione finale però spetta al club che deve valutare se accettare o meno un accordo. Al momento non ho ricevuto nessuna chiamata dal presidente per dirmi che hanno trovato un'intesa per Deulofeu".

Koeman continua: "E' difficile quando non sei veramente parte della squadra, quando non giochi molto. Bisogna però guardare prima al bene del club, poi a quello del calciatore. Nella situazione di Gerard, la cosa migliore è che egli vada a giocare di più".

Come raccontato da Calciomercato.it, tocca al Milan decidere su Deulofeu dopo il sì dell'Everton al prestito con diritto di riscatto.

B.D.S.