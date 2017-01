Calciomercato, ESCLUSIVO: le risposte di Marchetti del 19 gennaio ai nostri utenti

ESCLUSIVO

Luca Marchetti (@LucaMarchetti)

19/01/2017 15:51

CALCIOMERCATO RISPOSTE MARCHETTI / Luca Marchetti, noto giornalista di 'Sky Sport24' ed editorialista di Calciomercato.it, ha risposto ad alcune delle domande di calciomercato poste dagli utenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Twitter. Grazie a tutti per le numerose richieste inviate al nostro esperto.



Pierluigi Celiberti: Castro al Torino quale è la situazione? Grazie!

Trattativa aperta. Il Chievo chiede 8 milioni di euro, il Torino è arrivato ad offrire 5 milioni. Ma evidentemente non bastano. È per questo che i granata tengono viva la pista Donsah



Amalio Barisciano: Gonzalo Rodriguez se ne va?

Sicuramente finora non ha rinnovato il contratto. E quindi è indiziato ad andare via a fine stagione. Dove però non si sa e non è escluso che poi possa rimanere. È una sua scelta



Federico Panza: La Juventus prende un altro centrocampista o basta Rincon?

Credo che rimanga così. A meno che non anticipi l'arrivo di Bentencur ma sarebbe una situazione da studiare ed approfondire per bene



Nicolò Palma: Volevo sapere se l'inter ha alcuni contatti per cercare un difensore in entrata per questa estate oppure per questo mercato

I contatti per il difensore centrale sono per giugno. Il mercato in entrata dell'Inter è chiuso. Ma per giugno si sta già cominciando a lavorare



Lorenzo Antonio Leporace: Salve ci sono novità su Defrel alla Roma? So che il giocatore vuol venire alla Roma ma il Sassuolo non vuole! Mi conferma quanto scritto? GRAZIE MILLE

È un giocatore che piace molto alla Roma e si sta cercando di capire come ammorbidire la posizione del Sassuolo, che non vuole assolutamente cederlo. Io credo che nei prossimi giorni si cercherà una strada...



Pierpaolo Aò Cerbone: Gabbiadini?

La valutazione che fa il Napoli di Gabbiadini è di 20 milioni di euro. A meno non parte. E finora le offerte arrivate sono inferiori



Marco C ‏@Marc_Way: kishna e djordjevic partono o restano? La Lazio acquisterà qualcuno o resterà così?

La Lazio Djordjevic vorrebbe venderlo ma non svenderlo. Lo cercava il Lione ma offre poco. Per gli acquisti però molto dipende proprio da questa uscita. E poi ci sono i rinnovi...