20/01/2017 03:05

MANCHESTER UNITED ROMERO / Chiuso al Manchester United, dove in questa stagione ha collezionato solamente cinque presenze di cui neanche una in Premier League, il futuro di Sergio Romero potrebbe essere nuovamente in patria. Il portiere argentino classe '87, passato anche per la Sampdoria, secondo il britannico 'skysports.com' sarebbe finito infatti nel mirino del Boca Juniors.



L.P.