Calciomercato Roma, l'agente di Defrel vede il Sassuolo

19/01/2017 13:29

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / La Roma è a caccia di un attaccante e tra i vari nomi sondati c'è anche quello di Gregoir Defrel. Pista complicata, visto che il patron del Sassuolo, Squinzi, ha alzato un muro per il francese, ma la dirigenza giallorossa sta facendo di tutto per convincerlo a cedere. Molto importanti potrebbero essere le prossime ore: secondo 'Sport Mediaset', infatti, sarebbe in programma un incontro tra l'agente del calciatore ed i vertici emiliano per discutere del futuro di Defrel.



L.P.