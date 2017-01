Calciomercato Fiorentina, Kalinic ha detto sì a Cannavaro

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/01/2017 13:27

FIORENTINA KALINIC CINA - Nikola Kalinic ha detto sì al Tianjin Quanjian: stando a quanto riporta 'Premium Sport', dopo l'incontro avvenuto stamane a Milano tra tutte le parti in causa, il 29enne centravanti croato avrebbe sciolto le riserve accettando il contratto proposto dalla società cinese (12 milioni di euro all'anno, come riportato da Calciomercato.it). Per la Fiorentina una cifra vicina tra i 38 e i 40 milioni di euro più 5 di bonus. Si attendono ulteriori aggiornamenti, ma Kalinic è sempre più vicino alla squadra di Fabio Cannavaro.