Calciomercato Fiorentina, agente Badelj: "Il club vuole tenerlo. Ma chissà.."

19/01/2017 13:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE BADELJ / Stallo totale, nulla di nuovo. Milan Badelj, come già raccontato da Calciomercato.it, continua a piacere a Milan, Roma ed Inter, che però non hanno ancora presentato offerte alla Fiorentina. Ed intanto, ai microfoni del portale 'Italiacalcio24.it', l'agente Dejan Joksimovic racconta: "Sembra quasi che la Fiorentina non sia intenzionata a cederlo, vedremo cosa accadrà durante i prossimi giorni. Credo che l’interesse di Roma, Milan ed Inter per il giocatore sia ancora vivo, ma il problema resta sempre il fatto che, attualmente, pare che nessuno di questi club abbia le possibilità economiche per poter avanzare un’offerta ufficiale. Il tutto, inoltre, potrebbe dipendere anche dal futuro di Nikola Kalinic poiché, se la Fiorentina dovesse decidere di privarsene a quelle cifre, i viola non avrebbero alcun tipo di problema economico e non dovrebbero rinunciare a nessuno degli attuali elementi della rosa, nemmeno a fronte di buone offerte da altri club. Milan, comunque, si trova bene alla Fiorentina, non ha mai avuto problemi con la società o con l’allenatore, quindi non gli dispiacerebbe terminare la stagione in viola. In qualunque caso, negli ultimi giorni di gennaio sarò a Milano, chissà che un’eventuale svolta nella vicenda non possa concretizzarsi proprio in quel periodo".



L.P.