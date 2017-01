I CRAQUE DEL MOMENTO - Emiliano Sala: l'oro di Conceicao

Maurizio Russo

19/01/2017 13:03

EMILIANO SALA NANTES / In un mese Sergio Conceicao ha rivoltato il Nantes da cima a fondo. E soprattutto ha invertito drasticamente i risultati dei gialloverdi, passati dal penultimo posto in Ligue 1 sotto la gestione Gerard all'undicesimo sotto la guida del tecnico portoghese ex Lazio, Parma e Inter. Adesso i 'Canarini' si trovano esattamente a metà strada (5 punti di distacco, ndr) tra il terz'ultimo posto che comporterebbe la retrocessione in Ligue 2 ed il sesto che varrebbe i preliminari della prossima Europa League. Ma visto l'andazzo, i tifosi vedono il bicchiere mezzo pieno e sperano di continuare la striscia positiva.

SEMPRE DECISIVO - Quattro vittorie su quattro partite in Francia. Senza peraltro mai subire gol. Conceicao non poteva fare meglio di così nel mese abbondante in cui ha preso le redini del Nantes. Molto del merito va dato a Emiliano Sala: il 26enne centravanti argentino di chiari origini (e passaporto) italiano, è stato sempre decisivo negli ultimi tre match degli atlantici, finiti tutti col medesimo punteggio: 1-0. Contro il Montpellier si è procurato il rigore poi trasformato da Lima, mentre contro il Tolosa in trasferta prima e contro il Caen in casa nel recupero della 17esima giornata poi, è stato il match-winner con due gol di testa.

Calciomercato Nantes, Sala: da esubero a eroe

E dire che le strade del Nantes e di Emiliano Sala si sarebbero potute separare nella scorsa sessione di calciomercato. Il club gialloverde non lo riteneva fondamentale per il suo progetto ed aveva fissato il prezzo del suo cartellino a 4 milioni di euro. Era stata intavolata anche una trattativa con il Wolverhampton, formazione della Championship inglese, ma poi l'affare non andò in porto. Per la gioia di Conceicao.