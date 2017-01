Palermo, Salerno si presenta: "Finalmente qui. Mercato? Ecco chi ci serve"

19/01/2017 12:51

PALERMO SALERNO / Comincia la nuova era del direttore sportivo Nicola Salerno a Palermo. Il nuovo Ds, ufficializzato tre giorni fa, si è presentato oggi alla stampa nella consueta conferenza: "Ho sempre apprezzato la piazza di Palermo, ho avuto grande considerazione di questa città e di questi tifosi. Tante volte sono stato vicino a questa società, poi però non c'è stata mai l'opportunità di chiudere definitivamente. Ora quando Zamparini mi ha chiesto di venire a dare il mio supporto, non potevo dire di no. Mercato? Siamo una squadra di Serie A, bisogna trovare i calciatori giusti per migliorare la rosa. Serve compattezza. Fare dei risultati positivi adesso aiuterebbe e non poco, soprattutto dal punto di vista del morale. Sono molto legato al Presidente, c'è affetto nei suoi confronti. Darò tutto per il Palermo".

L.P.