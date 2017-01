Calciomercato Cosenza, nel mirino Calamai

20/01/2017 03:33

COSENZA CALAMAI CRIACO - Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento della Feralpi Salò per il centrocampista del Cosenza Marco Criaco. L'eventuale partenza del centrocampista calabrese aprirebbe una falla nel centrocampo dei calabresi che il direttore sportivo Aladino Valoti ha intenzione di coprire con Matteo Calamai. Stando, infatti, a quanto riporta 'cosenzachannel.it', per il 25enne centrocampista il dirigente rossoblu avrebbe già avviato una trattativa con il Lumezzane (attualmente al quindicesimo posto in classifica nel girone B della Lega Pro). L'eventuale operazione potrà, però, essere chiusa solo in caso di partenza di un calciatore over, viste le regole della Lega Pro per la composizione delle rose.

A.L.