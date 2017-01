Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: rinnovo Silvestre, parti al lavoro

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/01/2017 12:06

SAMPDORIA SILVESTRE RINNOVO - Dopo il primo incontro avvenuto tra i dirigenti della Sampdoria e l'entourage di Silvestre, nel quale l'accordo non è stato raggiunto, continuano i colloqui tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Il 32enne difensore centrale è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ma la sua avventura in blucerchiato è destinata a continuare. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si sta trattando sulla base di un contratto biennale, ma c'è ancora da lavorare per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. La volontà è quella di continuare insieme, ma bisognerà ancora attendere per arrivare alla definizione.